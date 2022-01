Downton Abbey II: Una Nuova Era, posticipata la data di uscita? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La data di uscita di Downton Abbey: Una Nuova Era, che era in programma a marzo, è stata posticipata nel Regno Unito e negli Stati Uniti. I fan di Downton Abbey potrebbero attendere più del previsto: il film sequel Una Nuova Era deve infatti fare i conti con il posticipo della data di uscita dal 18 marzo al 29 aprile nel Regno Unito, mentre negli Stati Uniti debutterà il 20 maggio. Per ora non è stato svelato se il cambiamento coinvolgerà anche l'Italia, dove il film dovrebbe essere distribuito dal 24 marzo da Universal. Il cast di Downton Abbey II: Una Nuova Era, secondo progetto cinematografico legato alla serie, include Maggie Smith, Hugh Bonneville, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ladidi: UnaEra, che era in programma a marzo, è statanel Regno Unito e negli Stati Uniti. I fan dipotrebbero attendere più del previsto: il film sequel UnaEra deve infatti fare i conti con il posticipo delladidal 18 marzo al 29 aprile nel Regno Unito, mentre negli Stati Uniti debutterà il 20 maggio. Per ora non è stato svelato se il cambiamento coinvolgerà anche l'Italia, dove il film dovrebbe essere distribuito dal 24 marzo da Universal. Il cast diII: UnaEra, secondo progetto cinematografico legato alla serie, include Maggie Smith, Hugh Bonneville, ...

