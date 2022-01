Conte sulla candidatura di Casellati: “Grande errore e sgarbo istituzionale senza soluzione condivisa” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – Conte sulla candidatura di Casellati ha le idee molto chiare: “Ci confronteremo con i nostri amici della coalizione e con le altre forze del centrodestra. Aspettiamo a fare valutazioni. La Casellati? Non è un candidato qualsiasi. È una carica istituzionale. Mettere in gioco una carica istituzionale senza una soluzione condivisa sarebbe un Grande L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” “Lavoriamo per un nome di alto profilo, no colore politico”: parola di Conte Il M5S dice basta ai “giochini di palazzo” Colletti chiede di istituire una ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA –diha le idee molto chiare: “Ci confronteremo con i nostri amici della coalizione e con le altre forze del centrodestra. Aspettiamo a fare valutazioni. La? Non è un candidato qualsiasi. È una carica. Mettere in gioco una caricaunasarebbe unL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” “Lavoriamo per un nome di alto profilo, no colore politico”: parola diIl M5S dice basta ai “giochini di palazzo” Colletti chiede di istituire una ...

