Collins contro Swiatek, sarà la semifinale dei sogni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Era la parte di tabellone dove avrebbero dovuto emergere prime o ex prime della classe come Garbine Muguruza o Simona Halep, solide top 10 come Anett Kontaveit o stelline brillanti come Emma Raducanu: ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Era la parte di tabellone dove avrebbero dovuto emergere prime o ex prime della classe come Garbine Muguruza o Simona Halep, solide top 10 come Anett Kontaveit o stelline brillanti come Emma Raducanu: ...

Advertising

Claudione_B : RT @WeAreTennisITA: La prima volta di Alize ?? Cornet batte Simona Halep per 6-4 3-6 6-4 e raggiunge i quarti di finale in uno Slam per la… - _Marco2808 : RT @WeAreTennisITA: La prima volta di Alize ?? Cornet batte Simona Halep per 6-4 3-6 6-4 e raggiunge i quarti di finale in uno Slam per la… - PvtGunnerHeath : RT @WeAreTennisITA: La prima volta di Alize ?? Cornet batte Simona Halep per 6-4 3-6 6-4 e raggiunge i quarti di finale in uno Slam per la… - Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: La prima volta di Alize ?? Cornet batte Simona Halep per 6-4 3-6 6-4 e raggiunge i quarti di finale in uno Slam per la… - katrin23594597 : RT @WeAreTennisITA: La prima volta di Alize ?? Cornet batte Simona Halep per 6-4 3-6 6-4 e raggiunge i quarti di finale in uno Slam per la… -