Charlene di Monaco, l'ultimo affronto di Alberto: è successo in un giorno speciale. L'hanno notato in molti, ma il principe tace Triste e solitaria sicuramente, anche se non è la fine. Ma certamente la festa per Charlene di Monaco, che martedì 25 gennaio ha compiuto 44 anni, è stata diversa da come tutti potevano immaginare. L'articolo proviene da Inews24.it.

