Casini si fa largo per il Colle (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Notte di incontri e di discussioni per l'elezione del presidente della Repubblica: la coalizione di centrodestra discute sul nome di Casini Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Notte di incontri e di discussioni per l'elezione del presidente della Repubblica: la coalizione di centrodestra discute sul nome di

Advertising

ilgiornale : Notte di incontri e di discussioni per l'elezione del presidente della Repubblica: la coalizione di centrodestra di… - ErnestUdogwu : RT @TwittGiorgio: Casini si fa largo per il Colle - TwittGiorgio : Casini si fa largo per il Colle - infoitinterno : Domani il vertice decisivo. Nel centrodestra Casini si fa largo per il Colle - PaTo61171 : @ultimora_pol CASINI È 50 ANNI CHE NON FA UNA MINIMA PIEGA NEL GIRAR TUTTI GLI SCHIERAMENTI DA DESTRA A SINISTRA, P… -