Calemme: “Napoli, contatti insistenti per Olivera. È fortissimo” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato Napoli con Mathias Olivera del Getafe che piace al Napoli. Calemme: “contatti fitti per chiudere l’affare”. A Radio Punto Nuovo il giornalista corrispondente di AS dice: “Giustamente Angel Torres (presidente del Getafe, ndr) e l’agente di Olivera dicono che il giocatore resterà al Getafe perché il Napoli non ha potuto ancora formulare l’offerta, per quanto ci sia l’interesse forte, reale, mi risultano anche contatti molto intensi negli ultimi giorni. Questo perché non può comprarlo per questioni di spazio in rosa. Me ne parlano in maniera entusiastica, a dir poco. Mi dicono: se il Napoli investe 10-15 milioni per questo giocatore, entro due anni avrà il triplo. Chi me lo ha detto di solito non sbaglia e mi fido ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercatocon Mathiasdel Getafe che piace al: “fitti per chiudere l’affare”. A Radio Punto Nuovo il giornalista corrispondente di AS dice: “Giustamente Angel Torres (presidente del Getafe, ndr) e l’agente didicono che il giocatore resterà al Getafe perché ilnon ha potuto ancora formulare l’offerta, per quanto ci sia l’interesse forte, reale, mi risultano anchemolto intensi negli ultimi giorni. Questo perché non può comprarlo per questioni di spazio in rosa. Me ne parlano in maniera entusiastica, a dir poco. Mi dicono: se ilinveste 10-15 milioni per questo giocatore, entro due anni avrà il triplo. Chi me lo ha detto di solito non sbaglia e mi fido ...

Advertising

napolipiucom : Calemme: 'Napoli, contatti insistenti per Olivera. È fortissimo' #napoli #OLIVERA #ForzaNapoliSempre… - MondoNapoli : RPN - Calemme: 'Il Napoli vuole Olivera, ma non lo può prendere a gennaio! Un ostacolo blocca la trattativa' -… - ilnapolionline : Mirko Calemme ( - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Calemme: 'Il Napoli non può comprare Olivera adesso per questioni di spazio in rosa' - sscalcionapoli1 : Calemme: “Il Napoli non può comprare Olivera adesso per questioni di spazio in rosa” -