Beautiful anticipazioni: per Thomas sospetta lesione cerebrale, risveglio difficile (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Thomas sta davvero molto male e alla fine, grazie a Hope, potrebbe esser arrivato il momento del ricovero in ospedale. Ma si potrà davvero fare qualcosa per lui? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 27 gennaio 2022. Una nuova puntata in compagnia della soap di Canale 5 e come sempre, le nostre anticipazioni che ci rivelano le ultime news da Los Angeles. Liam pensa ancora di aver fatto bene a tradire Hope, visto che è stata lei a iniziare. Quello che non sa è che non è successo nulla tra sua moglie e Thomas. Il Forrester ha solo baciato un manichino che però Hope ha fatto cadere casualmente e che Spencer, almeno per ora, non ha ancora visto. Facciamo quindi il punto della situazione: Thomas (Matthew Atkinson), assistito da Finn ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 26 gennaio 2022)sta davvero molto male e alla fine, grazie a Hope, potrebbe esser arrivato il momento del ricovero in ospedale. Ma si potrà davvero fare qualcosa per lui? Lo scopriamo con lediche ci rivelano la trama della puntata di domani, 27 gennaio 2022. Una nuova puntata in compagnia della soap di Canale 5 e come sempre, le nostreche ci rivelano le ultime news da Los Angeles. Liam pensa ancora di aver fatto bene a tradire Hope, visto che è stata lei a iniziare. Quello che non sa è che non è successo nulla tra sua moglie e. Il Forrester ha solo baciato un manichino che però Hope ha fatto cadere casualmente e che Spencer, almeno per ora, non ha ancora visto. Facciamo quindi il punto della situazione:(Matthew Atkinson), assistito da Finn ...

Advertising

antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio. Thomas, svenuto dopo l’ennesima visione, viene portato in os… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 26 gennaio 2022 - #Beautiful #Anticipazioni:… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni al 5 febbraio: Thomas viene operato - #Beautiful #anticipazioni #febbraio: - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: un'amara e sconvolgente scoperta - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: Liam è molto deluso da Hope -