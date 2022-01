Ascolti TV | Martedì 25 Gennaio 2022 Attraverso i Miei Occhi vince con il 14 8% | Ulisse 12 5% Brignano cala al 5 9% Giordano 6 1% vicino a Floris 6 3% – 5 8% diMartedì+

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)Nella serata di ieri,, su Rai1– Il Piacere della Scoperta Viaggio senza Ritorno ha appassionato 2.548.000 spettatori pari al 12.5%. Su Canale 5 la prima tv diha raccolto davanti al video 3.040.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.333.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Back To School ha intrattenuto 1.241.000 spettatori con il 6.7% (presentazione: 1.130.000 – 4.6%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.099.000 spettatori pari ad uno share del 5.5% (presentazione: 886.000 – 3.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.039.000 spettatori con il 6.1% di ...

Advertising

occhio_notizie : Attraverso i miei occhi conquista il pubblico di questo martedì sera #ascoltitv #datiauditel - fabiofabbretti : RT @Mattiabuonocore: La corsa al Quirinale non infiamma le maratone: La7 (4.3%), Rai2 (2.9%) - Mattiabuonocore : La corsa al Quirinale non infiamma le maratone: La7 (4.3%), Rai2 (2.9%) - MondoTV241 : Ascolti TV di martedì 25 gennaio 2022: vince Attraverso i miei occhi, Ulisse si difende, molto bene Fuori dal Coro… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Martedì 25 gennaio 2022. Vince Canale 5 al 14,8%, Ulisse al 12,5%, Giordano al 6,1%, Floris al 6,3%+5,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Martedì

... Rai2 Un'Ora Sola Vi Vorrei : Rai3 #cartabianca : Italia 1 Back to school : Rete 4 Controcorrente : La7 diMartedì : Tv8 Italia's Got Talent 2022 : Nove Hitman: Agent 47 :tv25 ...Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera,25 gennaio 2022 !Tv 25 gennaio 2022: dati didi ieri in prima serata Ieri sera,25 gennaio 2022 , tanti ...