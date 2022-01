Anticipazioni Una Vita, Puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022: Genoveva e Aurelio si Avvicinano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022: Genoveva sembra essere interessata ad Aurelio e lo incontra più volte, così i due si Avvicinano. La cosa sembra fare parte di un piano… Ad Una Vita, nelle Puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 saranno davvero tanti i colpi di scena. In particolar modo, Genoveva sembrerà essere particolarmente attratta da Aurelio, al punto da cercarlo e avvicinarsi a lui. Intanto la situazione di Lolita continuerà a peggiorare. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)Una, tramadal 31al 4sembra essere interessata ade lo incontra più volte, così i due si. La cosa sembra fare parte di un piano… Ad Una, nelledal 31al 4saranno davvero tanti i colpi di scena. In particolar modo,sembrerà essere particolarmente attratta da, al punto da cercarlo e avvicinarsi a lui. Intanto la situazione di Lolita continuerà a peggiorare. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo ...

Advertising

gponedotcom : Al CES di Las Vegas la start-up ucraina ha presentato il concept di una moto che sta in piedi da sola e ha guida au… - Secondowelfare : RT @KatiaStancato: Negli ultimi due anni il #welfare state è tornato a svolgere un ruolo chiave grazie a una rinnovata capacità di spesa e… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 26 gennaio 2022 - BarbaraBouley : RT @cinetecabologna: #Anticipazioni 'In una qualsiasi di queste grandi strade piene di traffico e dei soliti atti di vita quotidiana [...],… - KatiaStancato : Negli ultimi due anni il #welfare state è tornato a svolgere un ruolo chiave grazie a una rinnovata capacità di spe… -