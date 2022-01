Al via a settembre il liceo per la Transizione ecologica e digitale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nasce il liceo quadriennale per la Transizione ecologica e digitale (“T.E.D.”), effettivo dal prossimo settembre. Il percorso formativo partirà in 27 scuole superiori in tutta Italia, tra Puglia (5 istituti), Sicilia (4), Emilia Romagna (4) e Lombardia (4), e la collaborazione di 4 università (Bocconi, Politecnico di Milano, Università di Roma Tor Vergata e l’Università degli Studi di Padova con lo spin-off Mind4Children) e delle aziende del Consorzio Elis. Il TED punta a integrare in un unico programma didattico le conoscenze umanistiche e scientifiche dei tradizionali licei italiani, con una particolare attenzione alle materie STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics, alla base di professioni emergenti sempre più richieste, legate all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Guidati dall’Iss ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nasce ilquadriennale per la(“T.E.D.”), effettivo dal prossimo. Il percorso formativo partirà in 27 scuole superiori in tutta Italia, tra Puglia (5 istituti), Sicilia (4), Emilia Romagna (4) e Lombardia (4), e la collaborazione di 4 università (Bocconi, Politecnico di Milano, Università di Roma Tor Vergata e l’Università degli Studi di Padova con lo spin-off Mind4Children) e delle aziende del Consorzio Elis. Il TED punta a integrare in un unico programma didattico le conoscenze umanistiche e scientifiche dei tradizionali licei italiani, con una particolare attenzione alle materie STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics, alla base di professioni emergenti sempre più richieste, legate all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Guidati dall’Iss ...

