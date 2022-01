WWE | Brock Lesnar è un figo | assoluto protagonista del weigh in con Lashley

(Di martedì 25 gennaio 2022) Non abbiamo sentito spessoal microfono o in un ruolo ironico, ma ultimamente si sta superando. Nella scorsa serata a Raw, il campione WWE è stato impegnato nella cerimonia del peso pre Royal Rumble assieme a Bobby. Si è presentato vestito da cowboy e ha preso in giro il suo avversario dall’inizio alla fine. Il finale delin Is it a prediction … or a SPOILER that @fightbobby will end @'s #WWEChampionship reign this Saturday at #RoyalRumble?#WWERaw @HeymanHustle @The305MVP pic.twitter.com/Ze33X5QZ3o— WWE (@WWE) January 25, 2022

Championship :Lesnar (C) vs Bobby Lashley Un dream match che in molti pensavano non sarebbe mai potuto accadere. Per la prima volta in assolutoLesnar affronterà one to one l'ex ......match in programma un first time ever tra Bobby Lashley eLesnar e lo scontro tra Roman Reigns e Seth Rollins. Vi ricordiamo che tutti i Premium Live Event sono disponibili in esclusiva sul...Bobby Lashley si sta preparando al meglio per il match con Brock Lesnar della Royal Rumble, e mostra i video dei suoi allenamenti ...Questa notte si svolgerà l’ultima puntata di Raw prima della Royal Rumble, e il pezzo forte sarà il face to face tra Bobby Lashley e il campione WWE Brock Lesnar. Nelle scorse ore, la federazione ha p ...