Volta a la Comunitat Valenciana 2022 | debutto per Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone | occhio ad Ayuso ed Evenepoel

(Di martedì 25 gennaio 2022) Inizio di febbraio infuocato in Europa per quanto riguarda il ciclismo su strada. Si susseguono ovviamente le corse di questa prima parte di: dal 2 al 6 in programma in Spagna laa la. PERCORSO Tappa 1 (02/02): Les Alqueries – Torralba del Pinar (166,7 km) Tappa 2 (03/02): Bétera – Torrent (172,1 km) Tappa 3 (04/02): Alicante – Alto de Las Antenas del Maigmo Tibi (156,3 km) Tappa 4 (05/02): Orihuela – Torrevieja (193,1 km) Tappa 5 (06/02): Paterna – Valencia (92 km) Cinque tappe in programma, delle quali almeno due dedicate agli scalatori puri, con l’arrivo in vetta ad Alto de Las Antenas del Maigmo Tibi che incute timore e curiosità (tratti oltre il 10% e parte finale in sterrato). Non mancheranno neanche le occasioni per i velocisti per provare le prime volate ...