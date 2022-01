Una scena tra due donne dalla personalità così forte avrebbe promesso scintille! (Di martedì 25 gennaio 2022) Poteva essere un motivo in più per aumentare il successo di House of Gucci (in Italia superiore ai 5 milioni di euro), invece la scena di sesso tra Lady Gaga e Salma Hayek – rispettivamente Patrizia Reggiani e Pina Auriemma – tagliata da Ridley Scott è ormai solo aneddotica. Seppure pepata. Leggi anche › Lady Gaga, i veri capelli dopo House of Gucci: un bixie cut platino Lady Gaga sbarca a Roma per girare il film ... Leggi su iodonna (Di martedì 25 gennaio 2022) Poteva essere un motivo in più per aumentare il successo di House of Gucci (in Italia superiore ai 5 milioni di euro), invece ladi sesso tra Lady Gaga e Salma Hayek – rispettivamente Patrizia Reggiani e Pina Auriemma – tagliata da Ridley Scott è ormai solo aneddotica. Seppure pepata. Leggi anche › Lady Gaga, i veri capelli dopo House of Gucci: un bixie cut platino Lady Gaga sbarca a Roma per girare il film ...

