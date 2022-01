Torino, furgone non si ferma sulle strisce. Pedone accoltella l'autista (Di martedì 25 gennaio 2022) Ha accoltellato un 25enne che a bordo del suo furgone non si è fermato sulle strisce pedonali per farlo passare. I carabinieri di Torino hanno arrestato un 47enne italiano, che dopo avere discusso con ... Leggi su quotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Hato un 25enne che a bordo del suonon si ètopedonali per farlo passare. I carabinieri dihanno arrestato un 47enne italiano, che dopo avere discusso con ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino furgone Torino, furgone non si ferma sulle strisce. Pedone accoltella l'autista Ha accoltellato un 25enne che a bordo del suo furgone non si è fermato sulle strisce pedonali per farlo passare. I carabinieri di Torino hanno arrestato un 47enne italiano, che dopo avere discusso con la vittima, un cittadino ucraino , lo ha ...

