Tonga: Fao, danni seri ad agricoltura da cenere e acqua salata (Di martedì 25 gennaio 2022) La Fao si dice fortemente preoccupata dell'impatto sull'agricoltura dello strato di cenere che ha ricoperto le colture dopo l'eruzione del vulcano a Tonga e dei danni causati dallo tsunami alla pesca. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) La Fao si dice fortemente preoccupata dell'impatto sull'dello strato diche ha ricoperto le colture dopo l'eruzione del vulcano ae deicausati dallo tsunami alla pesca. ...

Advertising

pesceinrete : Eruzione vulcano a #Tonga: quale possibile impatto su agricoltura e #pesca? La @FAO si sta attrezzando per risponde… - HolySee_FAO : RT @VaticanIHD: ?? ???? Preghiera per le isole #Tonga, colpite da una gravissima devastazione. A Santa Maria in Trastevere #Roma, presieduta d… - iconaclima : Già prima dell'eruzione del vulcano #HungaTonga, circa il 23% della popolazione di #Tonga viveva un livello di insi… - donatellaluisa : RT @SNPAmbiente: Nel nuovo numero di #AmbienteInforma: ??Linee Guida #SNPA per le #infrastrutture ??Eruzione del vulcano di #Tonga ??Sottomari… - expo_technology : RT @SNPAmbiente: Nel nuovo numero di #AmbienteInforma: ??Linee Guida #SNPA per le #infrastrutture ??Eruzione del vulcano di #Tonga ??Sottomari… -