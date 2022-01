Tempesta d’amore, anticipazioni 26 gennaio: Vanessa discute con Georg (Di martedì 25 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore che mercoledì 26 gennaio 2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Tempesta d’amore, anticipazioni 26 gennaio Durante un servizio, valido a promuovere il look di acconciatura di Maja, Shirin verrà fotografata da Florian. I due ragazzi si avvicineranno molto, tanto che la Ceylan ne resterà particolarmente colpita. (l’articolo continua dopo la foto.) Vanessa avendo udito alla registrazione, deciderà di affrontare Georg. La modella in preda ai nervi, mollerà un sonoro ceffone al ragazzo. Tempesta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 25 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedescache mercoledì 262022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati.26Durante un servizio, valido a promuovere il look di acconciatura di Maja, Shirin verrà fotografata da Florian. I due ragazzi si avvicineranno molto, tanto che la Ceylan ne resterà particolarmente colpita. (l’articolo continua dopo la foto.)avendo udito alla registrazione, deciderà di affrontare. La modella in preda ai nervi, mollerà un sonoro ceffone al ragazzo....

