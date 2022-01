Sottosegretario Sileri: il peggio della pandemia è passato (Di martedì 25 gennaio 2022) "Il mio destino politico è segnato con la legislatura perché poi io torno a fare il chirurgo. Si vede quasi la fine della pandemia. Non sono molto preoccupato, ci sono ancora alcune cose da fare, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) "Il mio destino politico è segnato con la legislatura perché poi io torno a fare il chirurgo. Si vede quasi la fine. Non sono molto preoccupato, ci sono ancora alcune cose da fare, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sottosegretario Sileri Sottosegretario Sileri: il peggio della pandemia è passato Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, parlando a margine fuori dal Parlamento dove è in corso l'elezione del presidente della Repubblica. 25 gennaio 2022

Sileri: "Ecco perché lo stato d' emergenza non sarà prorogato " Nessuna proroga dello stato di emergenza dopo la data del 31 marzo. A dare la notizia è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, intervistato da Agi , spiega che non sarà neppure necessario modificare il sistema dei colori delle Regioni, dato che i contagi stanno calando. Dopo ...

