Slalom maschile Schladming | trionfa Strasser Vinatzer quinto

GionaMaffei : Nella seconda manche dello slalom maschile di #Schladming, il solito Manuel #Feller ha rimontato dalla ventottesima… - RM7409 : @LiaCapizzi Peccato davvero Slalom maschile assolutamente imprevedibile - sportface2016 : #Scialpino, Coppa del Mondo maschile: classifica generale aggiornata dopo slalom #Schladming 2022 - sportface2016 : #Scialpino, slalom maschile #Schladming 2022: trionfa #Strasser, quinto #Vinatzer - peddyganador : In lacrime per la randomicitá dello slalom maschile di quest'anno -

La classifica generale di Coppa del Mondodi sci alpino 2021/2022 aggiornata dopo lodi Schladming di martedì 25 gennaio 2022. Poche novità in Top 10, con i soli Kristoffersen e Feller che guadagnano delle posizioni. Molto ...Linus Strasser vince un pazzodi Schladming , tappa valevole per la Coppa del Mondodi sci alpino 2021/2022. Fuori sia Kristoffer Jakobsen che l'azzurro Giuliano Razzoli , rispettivamente primo e secondo ...Appena dopo la conclusione dello slalom di Schladming la FISI ha annunciato anche gli ultimi convocati che faranno parte della spedizione azzurra a Pechino, terra dove gli uomini dello sci alpino fara ...Al termine dello slalom di Schladming, sono state diramate le convocazioni dell'Italia di sci alpino maschile per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale ha a disposizione soltanto ...