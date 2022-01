Shapovalov si sfoga con l' arbitro nel match contro Nadal | Dovevi dirgli qualcosa | siete tutti corrotti

(Di martedì 25 gennaio 2022) Questa mattina lo spagnoloha sconfitto il canadeseper 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 3-6, qualificando per la semifinale degli Australian Open dove sfiderà il vincente dell'intra...

Sport Fanpage

Le presunte perdite di tempo da parte di Nadal. Durante il primo quarto di finale tra Rafael Nadal e Denis Shapovalov, il canadese ha urlato “Siete tutti corrotti” nei confronti dello spagnolo e dell’ ...Al contrario della situazione precedente però questa volta, Nadal non è rimasto in silenzio e ha chiesto spiegazioni a Shapovalov, 'convocandolo' a rete Assolutamente no, visto che poco dopo c'è stato ...