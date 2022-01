Shapovalov furioso attacca Nadal | ' Riceve sempre un trattamento di favore'

(Di martedì 25 gennaio 2022) un Denisfrustrato, deluso e arrabbiato quello che si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta in cinque set contro. Un match in cui il canadesino ha espresso tutta la sua ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shapovalov furioso

La Gazzetta dello Sport

un Denisfrustrato, deluso e arrabbiato quello che si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta in cinque set contro Nadal. Un match in cui il canadesino ha espresso tutta la sua rabbia per un ...Lo Zverev? Meno felice per Alexander Zverev l'epilogo dell'ottavo di finale che l'ha visto opposto al canadese Denis. Il tedesco, in preda ad uno dei suoi scatti d'ira, ha ...Rafael Nadal jugará el martes su duelo de cuartos de final del Abierto de Australia ante el canadiense Denis Shapovalov en la pista Rod Laver ... que se marchó furioso al vestuario con una inesperada ...Sascha perde le staffe e sbriciola una racchetta, Berrettini incanta e l’australiano palpeggia il compagno di doppio ...