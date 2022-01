Sampdoria, nuovi contatti con l’Inter per Sensi: il calciatore è indeciso. Le ultime (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: oggi i blucerchiati avranno nuovi contatti con l’Inter per Sensi, che al momento sarebbe indeciso su cosa fare l’Inter ha definito con il Genoa il passaggio in nerazzurro di Felipe Caicedo. Questo “libera” numericamente Stefano Sensi che, se vorrà, potrà accasarsi alla Sampdoria. Prima però lo stage con la Nazionale di Roberto Mancini. A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’argomento Sensi è stato affrontato ieri e oggi il club nerazzurro avrà un nuovo contatto con il calciatore. Inzaghi vorrebbe trattenerlo, il centrocampista è indeciso. La sensazione è che alla fine si trasferirà alla Sampdoria. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato: oggi i blucerchiati avrannoconper, che al momento sarebbesu cosa fareha definito con il Genoa il passaggio in nerazzurro di Felipe Caicedo. Questo “libera” numericamente Stefanoche, se vorrà, potrà accasarsi alla. Prima però lo stage con la Nazionale di Roberto Mancini. A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’argomentoè stato affrontato ieri e oggi il club nerazzurro avrà un nuovo contatto con il. Inzaghi vorrebbe trattenerlo, il centrocampista è. La sensazione è che alla fine si trasferirà alla. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

