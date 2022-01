Regeni | genitori | ‘auspichiamo governo più sensibile sui diritti umani'

(Di martedì 25 gennaio 2022) Milano 25 gen. (Adnkronos) - “Il clima elettorale attuale è un po' di confusione generale, per cui in questa situazione non sappiamo neanche noi cosa possa succedere in futuro. Noi auspichiamo unche sia piùai temi dei, meno alla vendita di armi, e che possa in qualche modo darci un po' di sostegno”. Lo ha detto Claudio, padre del ricercatore ucciso al Cairo sei anni fa, intervenendo in collegamento all'inaugurazione del corso “Medicina, equità,“, organizzato dal collegio Borromeo e dall'Università di Pavia. “In questa fase penso che nessuno voglia compromettersi, nel senso di esporsi eccessivamente, con l'eccezione di Roberto Fico, che è sempre stato al nostro fianco, molto decisamente, ed è anche andato da Al Sisi a parlargli solo ed ...

Una serie di brani e poesie, letti da giovani ed esponenti delle associazioni locali, a cui hanno assistito anche Paola e Claudiodi Giulio. Uno alla volta, seduti su una panchina ...L'installazione della panchina è stata inaugurata con una cerimonia durante la quale è stato trasmesso un videomessaggio deidi Giulio. .Oggi verrà ricordato nella sua Fiumicello in “Pensieri, parole e musica per Giulio”. Ogni 25 gennaio continuiamo a chiedere Verità e Giustizia per Giulio Regeni. La nostra città in particolare si è di ...Milano 25 gen. (Adnkronos) – “Il clima elettorale attuale è un po’ di confusione generale, per cui in questa situazione non sappiamo neanche noi cosa possa succedere in futuro. Noi auspichiamo un gove ...