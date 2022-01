Quirinale 2022, Letta: “Domani giorno chiave, serve soluzione super partes” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il centrosinistra ha scelto di non contrapporre una rosa di candidati per il Quirinale dopo che oggi il centrodestra ha proposto per il Colle i nomi di Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. “Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi la larga condivisione in questo momento necessaria” si legge nella nota congiunta dopo il vertice con Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza con i rispettivi capigruppo. “Riconfermiamo la nostra volontà di giungere ad una soluzione condivisa su un nome super partes e per questo non contrapponiamo una nostra rosa di nomi” è scritto nella nota. “Nella giornata di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il centrosinistra ha scelto di non contrapporre una rosa di candidati per ildopo che oggi il centrodestra ha proposto per il Colle i nomi di Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. “Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi la larga condivisione in questo momento necessaria” si legge nella nota congiunta dopo il vertice con Enrico, Giuseppe Conte e Roberto Speranza con i rispettivi capigruppo. “Riconfermiamo la nostra volontà di giungere ad unacondivisa su un nomee per questo non contrapponiamo una nostra rosa di nomi” è scritto nella nota. “Nella giornata di ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - CarterNicK50 : RT @Agenzia_Italia: Marta Cartabia è al centro delle conversazioni sia per il Colle, che per Palazzo Chigi. Tra i nomi più menzionati oggi… - PatriziaAlessa2 : RT @FiorellaMannoia: Che spettacolo penoso! -