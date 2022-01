“Non ricordo nulla”. Non risponde alle domande del Gip l’uomo che ha ferito i due agenti (Di martedì 25 gennaio 2022) Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha fornito al gip una breve dichiarazione spontanea dichiarando di non ricordare nulla di quanto accaduto, Leo Varallo il 42enne di Taranto che sabato scorso ha ferito con colpi di pistola due agenti dopo aver cercato di impossessarsi di un’auto di lusso da una concessionaria. L’indagato difeso dall’avv. Andrea Silvestre è stato interrogato in carcere dal gip Francesco Maccagnano nell’ambito dell’udienza di convalida. Era presente anche il pubblico ministero Maria Grazia Anastasia. L’indagato è accusato di duplice tentativo di omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali nei confronti di altri sei poliziotti contro i quali si ea scagliato prima di essere catturato, tentata rapina, detenzione e porto illegale di pistola e munizioni e minaccia armata a ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 25 gennaio 2022) Si è avvalso della facoltà di nonre ma ha fornito al gip una breve dichiarazione spontanea dichiarando di non ricordaredi quanto accaduto, Leo Varallo il 42enne di Taranto che sabato scorso hacon colpi di pistola duedopo aver cercato di impossessarsi di un’auto di lusso da una concessionaria. L’indagato difeso dall’avv. Andrea Silvestre è stato interrogato in carcere dal gip Francesco Maccagnano nell’ambito dell’udienza di convalida. Era presente anche il pubblico ministero Maria Grazia Anastasia. L’indagato è accusato di duplice tentativo di omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali nei confronti di altri sei poliziotti contro i quali si ea scagliato prima di essere catturato, tentata rapina, detenzione e porto illegale di pistola e munizioni e minaccia armata a ...

