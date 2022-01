Monfils Berrettini in streaming | guarda la sfida in diretta

Advertising

Eurosport_IT : SIIIIIII BERRETTINI! Matteo vola ai quarti di finale battendo Carreño Busta in 3 set, ora trova Monfils!????????… - WeAreTennisITA : MATTEO È UNA ROCCIA ?????? Ingiocabile al servizio, devastante da fondo campo: Matteo Berrettini batte Carreno Busta… - Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati ai quarti ???? Nadal ???? Shapovalov ???? Monfils ???? Berrettini ???? Auger-Aliassime ????… - SkySport : #BerrettiniMonfils ora sul canale 210 di #Sky: gli aggiornamenti LIVE #SkySport #SkyTennis #AustralianOpen… - juvemyheart : RT @Bea_Mary84: Se tra un Vlahovic e l’altro vi avanza tempo sta per cominciare il nostro Berrettini contro Monfils ai quarti di finale deg… -

Ultime Notizie dalla rete : Monfils Berrettini

Sul nostro sito liveblog con cronaca e aggiornamenti Matteosfida Gaelper centrare la semifinale agli Australian Open per la prima volta in carriera... che passa così alle semifinali degli Open d'Australia: mercoledì affronterà in semifinale Matteoo il francese Gaëlper un posto in finale. Lo spagnolo, numero 5 del ranking, ...La sfida tra Monfils e Berrettini definirà il semifinalista del torneo: grande attesa per l'azzurro, testa di serie numero 7 in questi Australian Open ...I sostemitori contestato l'attaccante che potrebbe finire alla Juve. Anticipi e posticipi delle prossime tre giornate di Serie A. Sale il numero di morti per la ressa in Camerun. Lo spagnolo affronter ...