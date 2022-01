Milan, senti Renato Sanches: “Se arriva un’offerta, farò quel che è meglio” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Renato Sanches, centrocampista del Lille, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro: su di lui ci sono anche gli occhi del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 26 gennaio 2022), centrocampista del Lille, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro: su di lui ci sono anche gli occhi del

Ultime Notizie dalla rete : Milan senti Milan, linea verde. Colpo per il futuro. C'è Lazetic! ...dall'altra vedi la Juventus che prende Vlahovic e da tifoso rossonero ti senti un po' stranito. Il discorso che chi scrive fa è questo: i colpi giovani come Lazetic non sono sbagliati , anzi il Milan ...

Milan, senti Baresi: "L'obiettivo è competere al massimo in Italia" ... 'Dopo aver raggiunto la Champions League quest'anno, il nostro obiettivo è migliorare e avere obiettivi ancora più ambiziosi il prossimo anno, come dovrebbe essere sempre al Milan. Penso che questa ...

Milan, senti Sanches: "Sono pronto a partire, c'è un club" Fantacalcio ® Milan, senti Adani: “I colpi per puntare allo Scudetto” Lele Adani, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha analizzato la corsa al titolo che vede coinvolta anche il Milan.

Milan, si chiude per Lazetic: in giornata la fumata bianca Milano, 25 gennaio 2022 – Il Milan è un a un passo dall’attaccante classe 2004 Marko Lazetic. Il club rossonero ha rotto gli indugi e si è mosso concretamente per acquistare l’attaccante serbo classe ...

