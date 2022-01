Lucifer è la serie Netflix più vista del 2021, battendo Squid Game (Di martedì 25 gennaio 2022) Sebbene si sia conclusa quasi un anno fa, la celebre serie televisiva Lucifer continua ancora a riscuotere un inarrivabile successo. Molti fan non hanno gradito la fine del drama con protagonista Tom Ellis nei panni del Signore degli Inferi, eppure non hanno mai smesso di sostenerlo. E forse è proprio per questo che è risultato il prodotto distribuito in streaming più visto nel corso del 2021, capace persino di battere il colosso coreano Squid Game. A testimoniarlo le stime pubblicate da Nielsen, nota società americana di misurazione di informazioni, dati e mercato, secondo cui il Diavolo avrebbe collezionato ben oltre 18 miliardi di minuti di visualizzazioni! Lucifer serie più vista del 2021? Ecco come Ideato dallo sceneggiatore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Sebbene si sia conclusa quasi un anno fa, la celebretelevisivacontinua ancora a riscuotere un inarrivabile successo. Molti fan non hanno gradito la fine del drama con protagonista Tom Ellis nei panni del Signore degli Inferi, eppure non hanno mai smesso di sostenerlo. E forse è proprio per questo che è risultato il prodotto distribuito in streaming più visto nel corso del, capace persino di battere il colosso coreano. A testimoniarlo le stime pubblicate da Nielsen, nota società americana di misurazione di informazioni, dati e mercato, secondo cui il Diavolo avrebbe collezionato ben oltre 18 miliardi di minuti di visualizzazioni!piùdel? Ecco come Ideato dallo sceneggiatore ...

Advertising

manu_LMJM : @i93Lauren vero anche con le serie, pensa che quando ho finito lucifer ci sono stata male per due giorni perché orm… - newsintheshell : ?? Samidare - Lucifer and Biscuit Hammer: il manga ispirerà una serie animata che andrà in onda da questa estate!… - comingsoonit : Incredibile ma vero: Nielsen ha certificato che nel 2021 #Lucifer ha superato in minuti di visione il fenomeno core… - ronniehowlett3 : RT @AnimeClick: Samidare - Lucifer & Biscuit Hammer: annunciata la serie anime - AnimeClick : Samidare - Lucifer & Biscuit Hammer: annunciata la serie anime -