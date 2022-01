Le gioie e le sfide del sesso dopo i 70 anni secondo il New York Times

Leggi su robadadonne

(Di martedì 25 gennaio 2022) Con l’inevitabile avanzare dell’età, iltende a subire una battuta d’arresto, questo quantomeno nella maggioranza dei casi. Tuttavia esistono sempre le eccezioni e, come riporta in un interessante articolo pubblicato sul The New, chi ha la fortuna di invecchiare superando i 70con una certa verve, può assaporare ledelcon una maggiore consapevolezza, superando al contempo non pochelegate proprio alla sfera sessuale. A testimoniarlo è la storia di David e Anne, che prima del matrimonio, nel lontano 1961, non si erano mai avventurati oltre i classici preliminari. Dall’inizio del loro matrimonio, i due hanno esplorato ilinsieme: David tra i due era più lussurioso e desideroso, Anne invece appariva timida ed ...