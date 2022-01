La bufala del blocco dei conti correnti dal 4 febbraio 2022

(Di martedì 25 gennaio 2022) Circola lo screenshot di un articolo pubblicato anonimamente nella piattaforma Telegra.ph, dal titolo «giacenze depositi bancari» datato 23 gennaio, nel quale si sostiene che a partire dal 4il Governo Draghi avrebbe imposto ildelle giacenze depositate su tutti ibancari. Il motivo? A causa di una presunta «enorme richiesta di contanti derivante dal ritiro». Questa notizia non trova alcun riscontro, tanto che chi l’ha rilanciata ha ammesso che si trattava di una. Per chi ha fretta L’articolo è stato pubblicato in una piattaforma di contenuti anonimi. Non vi è alcuna fonte che confermi il presuntodei. Non risultano ...

La piattaforma viene usata soprattutto via Telegram ed è la stessa dove è stata recentemente diffusa lagrafene scoperto nei vaccini dall'Ospedale Cardarelli di Napoli (ne parliamo qui ). ...Tutto fa brodo nella narrazione antivaccinista. L'ultima trovata dei no - vax riguarda un eccipiente presente all'internovaccino di Pfizer/BioNTech: Alc - 0315. Secondo l'accusa, l'eccipiente sarebbe pericoloso per la salute umana, ma da dove nasce l'idea? In sostanza, da un documento della compagnia biotecnologica ...Il fondatore di Algebris non ha dubbi: meglio mandare il premier al Quirinale, per i mercati sarebbe più rassicurante ...Sta circolando un post sui social network che parla di un presunto provvedimento dell'esecutivo che per bloccare i prelievi dei cittadini ...