Juventus, Vlahovic a un passo e il titolo vola in borsa: +5.26% (Di martedì 25 gennaio 2022) Forte rialzo del titolo in borsa della Juventus dopo le voci sempre più insistenti di un approdo di Dusan Vlahovic alla corte di Allegri. Le notizie di mercato spingono a un rialzo importante le azioni bianconere, salite a 0.36 euro l'una al momento in cui c'è stata la chiusura odierna della borsa, con un +5.26% che dimostra quanto gli investitori siano allettati da questo colpo di mercato improvviso e inaspettato. SportFace.

romeoagresti : La #Juventus in queste ore formulerà la prima offerta ufficiale per cercare di portare subito #Vlahovic a Torino ??????@GoalItalia - romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito l’accordo per il passaggio di #Vlahovic in bianconero // Juventus and Fioren… - CrapanzanoRobin : RT @peppe_tweet: “Per #Higuain non pagheremo mai la clausola rescissoria” “#Ronaldo è fantascienza” “#Vlahovic impossibile, non ci sono… - DarioSG77 : RT @peppe_tweet: “Per #Higuain non pagheremo mai la clausola rescissoria” “#Ronaldo è fantascienza” “#Vlahovic impossibile, non ci sono… -