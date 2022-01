Juventus e Fiorentina: la storia potrebbe ripetersi ancora (Di martedì 25 gennaio 2022) Quella tra Juventus e Fiorentina è una storia di odio sportivo che affonda le sue radici in tempi antichi. Nonostante continui attacchi e dispetti tra le parti, nulla ha mai impedito gli affari tra i due club. Vlahovic è potrebbe essere solo l’ultimo di una lista di giocatori viola che hanno lasciato la città di Dante per accasarsi all’ombra della Mole. Juventus e Fiorentina: chi prima di Vlahovic? Il primo viola a pugnalare la Fiorentina per sposare la causa bianconera fu Sergio Cervato, vincitore dello scudetto con la Viola nel 56?. Nell’estate del ’59 passò alla Vecchia Signora dove restò per due stagioni vincendo due scudetti. Passarono diversi anni prima del colpo di scena per eccellenza del calcio italiano. Correva l’anno 1990 e la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) Quella traè unadi odio sportivo che affonda le sue radici in tempi antichi. Nonostante continui attacchi e dispetti tra le parti, nulla ha mai impedito gli affari tra i due club. Vlahovic èessere solo l’ultimo di una lista di giocatori viola che hanno lasciato la città di Dante per accasarsi all’ombra della Mole.: chi prima di Vlahovic? Il primo viola a pugnalare laper sposare la causa bianconera fu Sergio Cervato, vincitore dello scudetto con la Viola nel 56?. Nell’estate del ’59 passò alla Vecchia Signora dove restò per due stagioni vincendo due scudetti. Passarono diversi anni prima del colpo di scena per eccellenza del calcio italiano. Correva l’anno 1990 e la ...

