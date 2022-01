Inter Caicedo, si lavora per l’acquisto a titolo definitivo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) : affare in chiusura con un contratto biennale Non solo Gosens, l’Inter avrebbe in pungo anche l’attaccante chiesto da Inzaghi. Caicedo è pronto a vestire la maglia dei nerazzurri. Marotta starebbe lavorando per un acquisto a titolo definitivo e avrebbe offerto un contratto biennale al giocatore. Affare in chiusura come riportato da SportItalia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) : affare in chiusura con un contratto biennale Non solo Gosens, l’avrebbe in pungo anche l’attaccante chiesto da Inzaghi.è pronto a vestire la maglia dei nerazzurri. Marotta starebbendo per un acquisto ae avrebbe offerto un contratto biennale al giocatore. Affare in chiusura come riportato da SportItalia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

