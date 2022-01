In un cimitero di Pescara sono state trovate ossa umane abbandonate in alcune buste (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - ossa umane abbandonate in buste e cassette. E' la macabra scoperta fatta dagli operai durante i lavori di consolidamento dei loculari del cimitero di Colle Madonna, a Pescara. In particolare, i dipendenti dell'impresa che si è aggiudicata i lavori, dopo aver abbattuto un muro - dove prima esisteva una porta d'accesso ai tunnel - hanno trovato i resti umani di persone decedute approssimativamente negli anni '60 e '70 e lì accatastati probabilmente nel decennio successivo, tutto questo in violazione delle norme di legge. E' stata subito informata la società che gestisce i servizi cimiteriali, Ambiente Spa e, di conseguenza, il Comune. La vicenda è stata al centro di una videoconferenza stampa tenutasi questa mattina e alla quale hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, ... Leggi su agi (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI -ine cassette. E' la macabra scoperta fatta dagli operai durante i lavori di consolidamento dei loculari deldi Colle Madonna, a. In particolare, i dipendenti dell'impresa che si è aggiudicata i lavori, dopo aver abbattuto un muro - dove prima esisteva una porta d'accesso ai tunnel - hanno trovato i resti umani di persone decedute approssimativamente negli anni '60 e '70 e lì accatastati probabilmente nel decennio successivo, tutto questo in violazione delle norme di legge. E' stata subito informata la società che gestisce i servizi cimiteriali, Ambiente Spa e, di conseguenza, il Comune. La vicenda è stata al centro di una videoconferenza stampa tenutasi questa mattina e alla quale hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, ...

