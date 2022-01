Iliad sbarca sulla rete fissa, ecco la fibra ottica a 5 giga (Di martedì 25 gennaio 2022) « In 6 milioni di case sarà possibile navigare a 5 giga (rpt. 5 giga) in download e 700 mega in upload. Adesso è possibile andare ad alta velocità». Lo annuncia l’ad di Iliad Benedetto Levi presentando... Leggi su feedpress.me (Di martedì 25 gennaio 2022) « In 6 milioni di case sarà possibile navigare a 5(rpt. 5) in download e 700 mega in upload. Adesso è possibile andare ad alta velocità». Lo annuncia l’ad diBenedetto Levi presentando...

Advertising

infoitscienza : Iliad sbarca sulla rete fissa, ecco la fibra ottica a 5 giga - zazoomblog : Iliad sbarca sulle linee fisse: lofferta (conveniente) per Internet a casa - #Iliad #sbarca #sulle #linee #fisse:… - viacarducci17 : RT @fanpage: #Iliad sbarca nel settore della fibra con un’offerta da 15,99 euro al mese (per chi è già cliente mobile) e una connessione da… - infoiteconomia : Iliad sbarca nel mercato della fibra in Italia. Levi: Vodafone? Avanti da soli - infoiteconomia : Iliad sbarca nel fisso: offerta a sconto per chi è già cliente -