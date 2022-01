Iliad, la fibra non sarà mai più come prima: l’offerta è da capogiro (Di martedì 25 gennaio 2022) Iliad ha completamente rivoluzionato questo settore. Le sue offerte sono sempre molto allettanti. Questa riguarda la fibra, ecco i dettagli. Il mercato mobile è stato completamente scombussolato dall’arrivo dell’azienda francese. Il gestore ha, fin dal primo momento, attirato tantissime persone. Tanti clienti hanno deciso di abbandonare, dopo anni, la loro azienda per affidarsi al gestore francese. L’ascesa, quindi, è stata rapida e molto veloce. Fonte FacebookI profitti di Iliad ha portato a nuove idee, l’azienda si è sempre più concentrata su vari settori. prima è partita con le offerte per smartphone e ora è arrivata anche ad offrire servizi per la fibra. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli di un’offerta a dir poco clamorosa. Iliad, non solo tariffe a basso ... Leggi su chenews (Di martedì 25 gennaio 2022)ha completamente rivoluzionato questo settore. Le sue offerte sono sempre molto allettanti. Questa riguarda la, ecco i dettagli. Il mercato mobile è stato completamente scombussolato dall’arrivo dell’azienda francese. Il gestore ha, fin dal primo momento, attirato tantissime persone. Tanti clienti hanno deciso di abbandonare, dopo anni, la loro azienda per affidarsi al gestore francese. L’ascesa, quindi, è stata rapida e molto veloce. Fonte FacebookI profitti diha portato a nuove idee, l’azienda si è sempre più concentrata su vari settori.è partita con le offerte per smartphone e ora è arrivata anche ad offrire servizi per la. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli di un’offerta a dir poco clamorosa., non solo tariffe a basso ...

Advertising

IliadItalia : #Rivoluzioneiliad, nasce la fibra chiara e tonda: 15,99 euro al mese per soli utenti mobile iliad. Per sempre ?? Sco… - An_Bion : Advisor #Ubs e #Lazard al lavoro sulla valutazione delle attività italiane di #Vodafone e #Iliad. Che oggi lancia… - federiko87 : Iliad continua la sua rivoluzione presentando la sua offerta sulla Fibra - Giampyy : RT @IliadItalia: #Rivoluzioneiliad, nasce la fibra chiara e tonda: 15,99 euro al mese per soli utenti mobile iliad. Per sempre ?? Scopri tut… - ozone89dp : @KuroTonno @Anse1987 Arrivata smentita -