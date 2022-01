GF Vip | Delia | ‘lo posso dire senza pudore’ La confessione piccantissima a Soleil nel cuore della notte

(Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la turbolenta puntata del GF Vip intta su canale 5,Sorge eDuran, ancora al centro delle discussioni insieme ad Alex Belli, hanno passato gran partea parlare e a confrontarsi su quanto accaduto. LEGGI ANCHE : — GF Vip,ringrazia: il discorso tra le due nella. Cosa è successo Ancora una volta non si è arrivati a una conclusione di questa lunga storia: Alex ha scritto una lettera d’amore ache non si è sentita di lasciarlo, e Alfonso Signorini ha cacciato dallo studio Alex proprio per il suo atteggiamento che vuole vuolniente.: le confessioni notturne Intanto nella casa ...

MentreDuran sembra sempre più confusa, chiedendo al compagno delle dimostrazioni, per poi ... il pubblico ha esultato quando i due protagonisti del Grande Fratellohanno rivelato finalmente ...Dopo la diretta del Grande Fratello, Soleil Sorge eDuran si sono confidate appieno in merito al loro rapporto - decisamente complesso - con Alex Belli (che è stato buttato fuori dallo studio da Alfonso Signorini ). "Alex mi ...Soleil Sorge e Delia Duran, ancora al centro delle discussioni insieme ad Alex Belli, hanno passato gran parte della notte a parlare e a confrontarsi su quanto accaduto.Ieri, nella puntata del Grande Fratello Vip 6, si è parlato come al solito del triangolo amoroso Alex Belli, Soleil Sorgé e Delia Duran. Come era prevedibile, c’è stato un botta e risposta fra le due ...