Covid: focolaio sulla nave australiana con aiuti per Tonga (Di martedì 25 gennaio 2022) Ventitré casi di Covid - 19 sono stati registrati tra l'equipaggio della Hmas Adelaide, la nave partita da Brisbane, in Australia, venerdì scorso e diretta all'arcipelago di Tonga per consegnare aiuti ...

