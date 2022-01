Coronavirus | muore bimbo di 10 anni a Torino

(Di martedì 25 gennaio 2022) La quarta ondata dell’emergenza pandemica da, dovuta al dilagare della nuova variante Omicron, sembra non voler arrestare la sua corsa. Sebbene si comincino ad intravedere i primi segnali positivi in un rallentamento nell’ascesa della curva epidemiologica, le terapie intensive continuano ad ospitare ricoverati e quotidianamente vengono registrati morti. Tra questi anche un bambino di soli dieciche nella giornata di oggi, avendo contratto l’infezione, si è spento nell’ospedale infantile Regina Margherita diin seguito ad un aggravamento della malattia. Secondo ciò che riferisce l’Ansa, inoltre, il piccolo non era vaccinato. Non aveva altre patologie il piccolo affetto dalNonostante la campagna vaccinale proceda a ritmi spediti, sono ancora svariate le migliaia di persone che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un volontario della protezione civile, e No Vax dichiarato, è morto nei giorni scorsi nel reparto di terapia intens… - cronaca_di_ieri : 25/01/22 Il campione olimpico muore di Coronavirus. Si era vaccinato da poco. È stato campione olimpico, campione… - infoitsalute : IL CASO – Coronavirus, muore bimbo di 10 anni – Paese News cronaca politica sport caserta e provincia - infoitsalute : Coronavirus, muore un bambino di 10 anni - doctorgis84 : #Coronavirus, muore un bambino di 10 anni. #covid19 #novax -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus muore

Il Tirreno

Tragedia nel capoluogo piemontese dove un bambino perde la vita dopo essere stato colpito dal. Il piccolo non aveva malattie pregresse. Il Covid colpisce ancora e questa volta lo fa con un bambino di 10 anni. La tragedia è avvenuta a Torino dove è morto oggi un bambino di 10 anni. ...Emiddio Iovane uno degli oltre 2000 trevigiani vittime dela quasi due anni dall'inizio dell'emergenza . L'uomo era molto conosciuto nella Marca per il lavoro che aveva svolto sino alla ...Sono tre le ultime vittime del coronavirus in provincia di Rimini: un uomo di 58 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Modena e due donne di 89 e 91 anni. I nuovi casi sono 1.211. Non ca ...Un bambino di dieci anni, affetto dal Covid-19, è morto nella Terapia intensiva dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il piccolo, Lorenzo, a quanto si apprende non era vaccinato: second ...