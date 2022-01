Ciotola romana di Nimega conferma contatti coll’impero (Di martedì 25 gennaio 2022) Rinvenuta in buone condizioni la Ciotola romana di Nimega, antica città dei Paesi bassi. Il reperto del II secolo anni potrebbe essere prodotto in laboratori del vetro di Colonia e Xanten o provenire dall’Italia. Strada romana da Chioggia: trovati i resti del molo Quali sono le caratteristiche della Ciotola romana di Nimega? Il contenitore in Leggi su periodicodaily (Di martedì 25 gennaio 2022) Rinvenuta in buone condizioni ladi, antica città dei Paesi bassi. Il reperto del II secolo anni potrebbe essere prodotto in laboratori del vetro di Colonia e Xanten o provenire dall’Italia. Stradada Chioggia: trovati i resti del molo Quali sono le caratteristiche delladi? Il contenitore in

Advertising

fadullo602 : RT @NinaIV_gnegne: Ciotola in vetro di epoca romana, II secolo d.C. trovata a Nimega, Paesi Bassi. A me na gioia così non capita MAI. #… - NinaIV_gnegne : Ciotola in vetro di epoca romana, II secolo d.C. trovata a Nimega, Paesi Bassi. A me na gioia così non capita MAI… - 31magnl : #Nijmegen, rinvenuta ciotola romana in vetro intatta vecchia 2000 anni - #olanda #Roma -