Cecchi Gori ricoverato d’urgenza: insufficienza respiratoria. Il medico: «Problemi dovuti al covid» (Di martedì 25 gennaio 2022) Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma per complicazioni polmonari. Il produttore ed ex presidente della Fiorentina è da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per bancarotta fraudolenta. Era nella sua casa al quartiere Parioli di Roma, quando si è sentito male L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 25 gennaio 2022) Vittorioè statoall'ospedale Gemelli di Roma per complicazioni polmonari. Il produttore ed ex presidente della Fiorentina è da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per bancarotta fraudolenta. Era nella sua casa al quartiere Parioli di Roma, quando si è sentito male L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MinutemanItaly : RT @olindocervi: Il vaxxino è sicuro. Tranquilli. Con 3 dosi prendi il #Covid_19 lo stesso ma è sicuro e funziona alla grande. @mittdolcino… - FirenzePost : Cecchi Gori ricoverato d’urgenza: insufficienza respiratoria. Il medico: «Problemi dovuti al covid» - angeleri_mauro : RT @DavPoggi: Covid, Vittorio Cecchi Gori ricoverato in gravi condizioni nonostante tre dosi di vaccino - Adriano07883742 : ??RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI VITTORIO CECCHI GORI DOPO TRE DOSI DI VACCINO NONOSTANTE FOSSE AGLI ARRESTI DOMICIL… - marilourella : RT @elvira_serra: Di Pino Insegno, dei 400 film che ha doppiato da protagonista (compreso, in una vita precedente, John Holmes!), dei quatt… -