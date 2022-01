Advertising

MediasetTgcom24 : Asia centrale colpita da un massiccio blackout #almaty #asiacentrale #kazakistan #uzbekistan #kirghizistan

Sky Tg24

Un blackout elettrico su larga scala sta interessando le capitali dell'Uzbekistan, del Kirghizistan e il centro economico del Kazakistan, Almaty. Un portavoce del ministero dell'Energia del ...Un'interruzione di corrente ha colpito Kazakistan, Uzbekistan e Kirghizistan, ex repubbliche sovietiche con delle reti elettriche collegate l'una ...Un blackout elettrico su larga scala sta interessando le capitali dell'Uzbekistan, del Kirghizistan e il centro economico del Kazakistan, Almaty. Lo riferiscono i corrispondenti dell'Afp sul posto.