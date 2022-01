Arisa tinge il mondo e i capelli di rosa | un gesto dal significato profondo

(Di martedì 25 gennaio 2022) “Vedo la vita in”, canta Edith Piaf nella celeberrima La vie en rose. Non possono che venirci in mente queste dolci quanto malinconiche parole alla vista delle ultime immagini condivise dasu Instagram. La cantante ha avuto un altro dei suoi “colpi di testa” e ha cambiato look,ndo la sua bella chioma di un tenue e delicato. Una scelta di tendenza? Non proprio, piuttosto unperfettamente in linea con il suo animo sensibile e affamato d’amore., chiomae sguardo magnetico Conosciamoper la sua splendida voce, per il suo carisma e per quella incredibile dolcezza che traspare da ogni sua parola o. Una donna che ha tanto da dire, che ha sofferto e non lo ha mai nascosto. Perché se c’è una ...

Ultime Notizie dalla rete : Arisa tinge

ravennanotizie.it

La seduzione sidi rosa Colore femminile per antonomasia, il rosa diviene in questa stagione ...invece sceglie una tonalità più decisa per la sua biancheria erotica Agent Provocateur e il ...La seduzione sidi rosa Colore femminile per antonomasia, il rosa diviene in questa stagione ...invece sceglie una tonalità più decisa per la sua biancheria erotica Agent Provocateur e il ...Arisa stupisce ancora una volta con un nuovo look su Instagram: il colore che ha scelto per la sua chioma nasconde un bellissimo significato.Arisa ha condiviso su Instagram una foto con degli strani segni sul viso. Si tratta del trattamento Thermage, che secondo lei "a 40 anni salva la vita ...