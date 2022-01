Arisa cambia colore ai capelli e si prepara per Sanremo 2022

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 25 gennaio 2022)salirà sul palco del festival dicon un nuovodi, a patto che nel frattempo non cambi di nuovo idea avrà irosa. In realtà è una parrucca,ha icortissimi e dopo il biondo di Ballando con le Stelle il rosa è la scelta giusta, sta benissimo. Ringrazia l’hair stylist che le ha regalato una nuova immagine e poi parte direzione. La cantante lucana non è stata scelta da Amadeus per l’edizione; dopo avere partecipato a tanti festival ha confessato la sua delusione. Magari il no del direttore artistico è per la sua recentissima vittoria a Ballando con le Stelle ma in ogni casosalirà sul palco. E’ Aka7Even che ha scelto di duettare con ...