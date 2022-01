Alberto Angela for president: quali sono stati i voti improbabili del primo scrutinio per il Quirinale | VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) È il grande classico (quasi eterno) del primo giorno di voto per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica: la votazione di personaggi più o meno noti da parte dei Grandi Elettori. In passato, in un VIDEO che fece epoca, fece rumore il nome di Rocco Siffredi letto dall’allora presidente della Camera Laura Boldrini. Ieri la storia si è ripetuta con una lunga sequela di personaggi (improbabili per ricoprire il ruolo di Capo dello Stato) scritti sui bigliettini inseriti nell’urna di Montecitorio. E non c’è stato solo il tanto amato Alberto Angela a smuovere lo stallo della “scheda bianca“. Alberto Angela pic.twitter.com/MEoBpXRrdv — turquoise (@yeturikuzi) January 24, 2022 Alberto Angela & ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) È il grande classico (quasi eterno) delgiorno di voto per l’elezione del nuovoe della Repubblica: la votazione di personaggi più o meno noti da parte dei Grandi Elettori. In passato, in unche fece epoca, fece rumore il nome di Rocco Siffredi letto dall’allorae della Camera Laura Boldrini. Ieri la storia si è ripetuta con una lunga sequela di personaggi (per ricoprire il ruolo di Capo dello Stato) scritti sui bigliettini inseriti nell’urna di Montecitorio. E non c’è stato solo il tanto amatoa smuovere lo stallo della “scheda bianca“.pic.twitter.com/MEoBpXRrdv — turquoise (@yeturikuzi) January 24, 2022& ...

Advertising

silvia_sb_ : Capisco il punto di vista di chi mi risponde “no mai”, ma solo a me fa incavolare che c’è chi vota Amadeus o Albert… - lorepregliasco : Avendo ricevuto 2 voti, Alberto Angela sarà ufficialmente registrato nei risultati finali come nome a sé, e non tra… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, da Alberto Angela a Signorini e Amadeus, fino a Cruciani e Dino Zoff: i nomi della prima chiama. Ma… - PaolotiZ : RT @Zziagenio78: Alberto Angela, Alfonso Signorini e Amadeus è perché stavano giocando a nomi, cose, città con la lettera A dai #Quirinal… - bookswhisper9 : RT @lnclt_dulac: ma noi Alberto Angela lo vogliamo davvero presidente della repubblica, mica per scherzo -