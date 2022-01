Valentina Ferragni, infortunio a due ore dalla sfilata di Parigi L’influencer: «Mi sono imbottita di antidolorifici» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quello che si dice sbagliare a prendere le misure. Valentina Ferragni, in queste ore a Parigi per la settimana della moda insieme alla sorella Chiara Ferragni, ha avuto un piccolo infortunio che ha rischiato di pregiudicare la sua partecipazione all’evento di moda più atteso della stagione. Ospite al fianco dell’imprenditrice digitale, Valentina Ferragni si è trovata a fare i conti con un doloroso imprevisto: la frattura del quinto dito del piede. Come documentato dalla stessa influencer, emozionata per l’appuntamento in passerella, l’incidente è avvenuto poco prima della sfilata di Schiaparelli. «Mi sono appena rotta il mignolo del piede a 2 ore dalla prima sfilata. Che dolore!» ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quello che si dice sbagliare a prendere le misure., in queste ore aper la settimana della moda insieme alla sorella Chiara, ha avuto un piccoloche ha rischiato di pregiudicare la sua partecipazione all’evento di moda più atteso della stagione. Ospite al fianco dell’imprenditrice digitale,si è trovata a fare i conti con un doloroso imprevisto: la frattura del quinto dito del piede. Come documentatostessa influencer, emozionata per l’appuntamento in passerella, l’incidente è avvenuto poco prima delladi Schiaparelli. «Miappena rotta il mignolo del piede a 2 oreprima. Che dolore!» ha ...

