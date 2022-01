"Soltanto David Sassoli, ma dopo che era morto". Quirinale, Vauro demolisce la sinistra: l'ultima vergogna dei compagni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il vignettista Vauro Senesi si esprime sul prossimo capo dello stato: “Il peggior presidente della storia repubblicana sarà quello che verrà eletto tra poco. Il livello di mediocrità dei rappresentanti politici è desolante, persino una figura spregiudicata come Berlusconi è ancora ritenuta interessante. La scelta del garante dei valori costitutivi della nostra democrazia oggi è affidata a dei leader di partitini che obbediscono solo a sondaggi elettorali, giochi di palazzo, ricatti incrociati e richieste della finanza”, rivela il vignettista del Fatto. Con la rinuncia di Berlusconi il favorito sembrerebbe essere il premier Draghi. "Con tutto il rispetto che posso nutrire per Draghi, non mi pare una bestemmia dire che la sua è una formazione da banchiere. Abbiamo un uomo della finanza al governo, e il fatto che Lega, Pd, 5stelle e gli altri siano tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il vignettistaSenesi si esprime sul prossimo capo dello stato: “Il peggior presidente della storia repubblicana sarà quello che verrà eletto tra poco. Il livello di mediocrità dei rappresentanti politici è desolante, persino una figura spregiudicata come Berlusconi è ancora ritenuta interessante. La scelta del garante dei valori costitutivi della nostra democrazia oggi è affidata a dei leader di partitini che obbediscono solo a sondaggi elettorali, giochi di palazzo, ricatti incrociati e richieste della finanza”, rivela il vignettista del Fatto. Con la rinuncia di Berlusconi il favorito sembrerebbe essere il premier Draghi. "Con tutto il rispetto che posso nutrire per Draghi, non mi pare una bestemmia dire che la sua è una formazione da banchiere. Abbiamo un uomo della finanza al governo, e il fatto che Lega, Pd, 5stelle e gli altri siano tutti ...

