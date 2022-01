Serie B | i risultati | rallentano Pisa e Brescia Il Lecce può balzare in testa

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La 20giornata diB è andata in archivio, con ilche conserva ladella classifica del campionato cadetto. I toscani hanno pareggiato con la Spal ma hanno ancora un punto di margine sul ...

B giornata 20 Parma - Frosinone 0 - 1 72' Cicerelli Como - Crotone 1 - 1 22' Cerri , 29' Maric Alessandria - Benevento 2 - 0 38' Lunetta, 54' Chiarello Spal - Pisa 0 - 0 Brescia - ...... ci vengono assegnate una delle maggiori porzioni della quota diritti tv dallaA, entrate aumentate dal 2019". Un riferimento anche alla pandemia: "Anche le operazioni e ioperativi ...Bologna, 24 gennaio 2022 - La 20^ giornata di Serie B è andata in archivio, con il Pisa che conserva la testa della classifica del campionato cadetto. I toscani hanno pareggiato con la Spal ma hanno a ...Nuova settimana, nuovo punto sui prestiti viola. Come ogni lunedì, torna l’angolo di FirenzeViola.it in cui diamo un’occhiata allo stato di forma dei giocatori di ...