Sci alpino | start list gigante femminile Kronplatz 2022 | pettorali di partenza e italiane in gara

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ladello slalomdella tappa di Coppa del Mondo di scidiin Italia. Idie lein. Si parte alle ore 10:30 di martedì 25 gennaio. Tutto pronto o quasi per l’ottavo e penultimostagionale sulla pista Erta, teatro di tante soddisfazioni per le azzurre. 1 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol2 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon3 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 4 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 5 HECTOR Sara 1992 SWE Head 6 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol 7 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol 8 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol 9 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl 10 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL ...

Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - Coninews : Prima di volare verso #Beijing2022 c'è ancora un doppio appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino. ?? Doma… - sportface2016 : #Scialpino, start list gigante femminile #Kronplatz 2022: pettorali di partenza e italiane in gara - sportface2016 : #Scialpino, #startlist slalom speciale maschile #Schladming 2022: pettorali di partenza e italiani in gara -

Mi sono allenato qui in condizioni da Coppa del Mondo " ha dichiarato l'atleta alla Federazione Norvegese " Ho superato tutte le aspettative andando anche oltre, è una sensazione meravigliosa e il ...