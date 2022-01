Sci alpino | Goggia ' Se questo è piano di Dio non posso che accettarlo'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Per la bergamasca è corsa contro il tempo verso Pechino BERGAMO - "Seè ilche Dio ha per me, altro nonfare che spalancare le braccia, accoglierlo e. Grazie a tutti". È ...

Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - MirkovicRN : RT @gianmilan76: Improvvisamente, tutti esperti di sci alpino :-) Per carità, la cosa potrebbe anche avere un lato positivo. Ma ci voleva u… - Eurosport_IT : Il messaggio di Sofia Goggia ?? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Beijing2022 | #Goggia -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Se le vittorie latitano è decisamente più apprezzabile il computo dei podi, a cominciare dal terzo posto di Piero Gros nello slalom inaugurale di Schladming ('76). In quella occasione due fenomeni del ...Per la bergamasca è corsa contro il tempo verso Pechino BERGAMO - "Se questo è il piano che Dio ha per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo. Grazie a tutti". È ...La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 imbocca l'ultima settimana di gare prima di chiudere armi e bagagli e pensare solamente ai Giochi Olimpici di Pechino. Prima del weekend, nel quale ...A meno di due settimane dalla Cerimonia d'Apertura, Svizzera e Austria hanno diramato l'elenco degli atleti convocati per le gare di sci alpino in occasione dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Le due ...