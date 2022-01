Quirinale | scheda bianca da entrambi i poli Letta | verifica su Draghi

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Pd e M5s verso la scheda bianca al primo voto. La “rosa” di Salvini, i veti su Draghi e il nome terzo ch… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Impasse a 24 ore dal voto. Letta: “Domani probabilmente voteremo scheda bianca come segno d… - petergomezblog : Quirinale, la lettera di Verdini a Confalonieri e Dell’Utri: “Così eleggiamo Berlusconi. E ogni partito lo indichi… - TerrinoniL : Quirinale, Pd e M5s verso la scheda bianca al primo voto. La 'rosa' di Salvini, i veti su Draghi e il nome terzo ch… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Quirinale, Pd e M5s verso la scheda bianca al primo voto. La “rosa” di Salvini, i veti su Draghi e il nome terzo che n… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale scheda

Salvo accordi dell'ultimo minuto, che nella corsa alsono sempre possibili, la prima votazione per il nuovo Capo dello Stato sembra destinata a concludersi con il trionfo dellabianca. A meno di un miracolo nel previsto faccia a faccia ...Si scrive il nome del candidato su una, consegnata dal commesso già timbrata e firmata dal ... tutti gli eletti/ Nomi e storia: da De Nicola a Mattarella NUMERI E QUORUM ELEZIONI: COME ...Tutti dicevano che tolta dal tavolo l’ingombrante candidatura di Silvio Berlusconi, la trattativa per il Quirinale sarebbe finalmente entrata nel vivo. Invece è ancora stallo. E la ...Quattro elezioni per tre presidenti caratterizzano l'ultimo periodo storico della vita politica repubblicana, tra crisi internazionali e riforme rimaste nel cassetto ...